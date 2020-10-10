В Грузии от коронавируса скончалось шесть человек за сутки – первые подробности

Четверо из погибших от коронавируса лечились в Аджарии, еще по двум скончавшимся информации пока нет

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. От коронавируса в Грузии за последние сутки скончалось шесть человек, четверо из них – в Аджарии, рассказала представитель тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе журналистам.

Всего коронавирус в Грузии унес жизни 78 пациентов.

"На данный момент у меня есть информация о четырех скончавшихся. Все четверо лечились в Аджарии. Это женщины 65, 76, 80 и 90 лет, у которых были сопутствующие заболевания. Еще о двух случаях смерти от коронавируса у меня пока нет информации", – сказала Эндзеладзе.

По данным официального сайта StopCov, с момента выявления первого случая коронавирусом в Грузии им заразилось 11 271 человек, из них выздоровели 6 119.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.