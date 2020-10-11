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Машина патрульной полиции

Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1154)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201011/249683084/Politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-umyshlennom-ubiystve.html

Согласно данным следствия, обвиняемый нанес жертве, предположительно, тупым предметом несколько ударов в голову

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции Мцхета-Мтианети задержали 26-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, информацию распространяет Министерство внутренних дел.

Следствие установило, что 6 октября этого года в селе Павлеури Душетского муниципалитета обвиняемый нанес жертве, предположительно, тупым предметом несколько ударов в голову. В результате чего 59-летняя женщина скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Грузии "умышленное убийство", которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1154)


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