На западе Грузии уже шестой день ищут пропавшего в горах мужчину

К поисковым работам привлечен вертолет пограничной полиции МВД, с помощью которого обследовали часть склона горы, где невозможно передвигаться

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Пожарные-спасатели продолжают поиски пропавшего 6 октября жителя села Скури Цаленджихского муниципалитета (регион Самегрело - Земо Сванети) в 24-часовом режиме, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В спасательной операции задействована группа из 15 человек и дрон.

Сегодня к поисковым работам привлечен вертолет пограничной полиции МВД. С его помощью спасатели вместе с членами семьи обследовали ту часть склона горы, где невозможно передвигаться.

"К операции сразу же была привлечена группа пожарных-спасателей. Они нашли личные вещи пропавшего в заброшенной хижине в горах Скури. К поисковым операциям привлечены эксперт-криминалисты кинологической службы", - говорится в сообщении.

6 октября в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" поступило сообщение о том, что 61-летний мужчина выехал из села Джгали в сторону села Скури Цаленджихского муниципалитета и не вернулся домой.