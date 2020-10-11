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Поиски пропавшего в горах Грузии

На западе Грузии уже шестой день ищут пропавшего в горах мужчину

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2204)
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К поисковым работам привлечен вертолет пограничной полиции МВД, с помощью которого обследовали часть склона горы, где невозможно передвигаться

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Пожарные-спасатели продолжают поиски пропавшего 6 октября жителя села Скури Цаленджихского муниципалитета (регион Самегрело - Земо Сванети) в 24-часовом режиме, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В спасательной операции задействована группа из 15 человек и дрон.

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photo: courtesy of Ksenia Pilpan
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Сегодня к поисковым работам привлечен вертолет пограничной полиции МВД. С его помощью спасатели вместе с членами семьи обследовали ту часть склона горы, где невозможно передвигаться.

"К операции сразу же была привлечена группа пожарных-спасателей. Они нашли личные вещи пропавшего в заброшенной хижине в горах Скури. К поисковым операциям привлечены эксперт-криминалисты кинологической службы", - говорится в сообщении.

6 октября в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" поступило сообщение о том, что 61-летний мужчина выехал из села Джгали в сторону села Скури Цаленджихского муниципалитета и не вернулся домой.

Темы:
Происшествия в Грузии (2204)


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