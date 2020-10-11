В Куре нашли тело 13-летнего подростка

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В поисках подростка, который по предварительной информации упал с дамбы, принимали участие до 20 пожарных-спасателей и водолазы
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Спасатели обнаружили тело 13-летнего подростка в реке Кура в городе Рустави (регион Квемо Картли, 30 км от Тбилиси).
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Sputnik / Alexander Imedashvili
По данным Первого канала, в поисках принимали участие до 20 пожарных-спасателей и водолазы.
По предварительной информации, подросток упал с дамбы.
МВД Грузии ведет расследование по статье Уголовного кодекса "доведение до самоубийства".