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В Куре нашли тело 13-летнего подростка

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201011/249684668/V-Kure-nashli-telo-13-letnego-podrostka.html

В поисках подростка, который по предварительной информации упал с дамбы, принимали участие до 20 пожарных-спасателей и водолазы

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Спасатели обнаружили тело 13-летнего подростка в реке Кура в городе Рустави (регион Квемо Картли, 30 км от Тбилиси).

Вид на город Тбилиси. Метехская церковь и памятник Вахтангу Горгасали. Набережная реки Кура
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси спасатели вытащили из Куры труп мужчины

По данным Первого канала, в поисках принимали участие до 20 пожарных-спасателей и водолазы.

По предварительной информации, подросток упал с дамбы.

МВД Грузии ведет расследование по статье Уголовного кодекса "доведение до самоубийства".

Темы:
Происшествия в Грузии (2207)


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