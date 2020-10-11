В Куре нашли тело 13-летнего подростка

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География новых случаев COVID-19 в Грузии: Тбилиси опередил Аджарию За минувшие сутки выздоровели 208 пациентов, скончались семь человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии коронавируса в Грузии 2238

На Михаила Саакашвили в Афинах попытались напасть неизвестные Третий президент Грузии приехал в столицу Греции, чтобы встретиться с грузинскими эмигрантами и рассказать им о своих планах 624