Вблизи бывшего здания Евросоюза в Тбилиси обнаружено взрывное устройство

Жители дома случайно заметили завернутый в кусок материи подозрительный предмет, который лежал на крыше

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Возле бывшего здания представительства Еврокомиссии в Тбилиси мобилизована полиция - во дворе одного из жилых домов на улице Тоидзе обнаружено взрывное устройство.

По информации телеканала Rustavi 2, взрывное устройство, обнаруженное на улице, является учебной гранатой.

Жители итальянского двора рассказали журналистам, что случайно заметили завернутый в кусок материи подозрительный предмет, который лежал на крыше. После того, как его удалось сбросить, жители предположили, что это граната и сразу же позвонили в службу "112". Жителей двора перевели в безопасное место.

По данным МВД, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии "незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".