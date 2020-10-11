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Полицейская лента, протянутая вокруг места происшествия в грузинской столице

Вблизи бывшего здания Евросоюза в Тбилиси обнаружено взрывное устройство

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201011/249684871/Vblizi-byvshego-zdaniya-Evrosoyuza-v-Tbilisi-obnaruzheno-vzryvnoe-ustroystvo.html

Жители дома случайно заметили завернутый в кусок материи подозрительный предмет, который лежал на крыше

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Возле бывшего здания представительства Еврокомиссии в Тбилиси мобилизована полиция - во дворе одного из жилых домов на улице Тоидзе обнаружено взрывное устройство.

Машина патрульной полиции
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По информации телеканала Rustavi 2, взрывное устройство, обнаруженное на улице, является учебной гранатой.

Жители итальянского двора рассказали журналистам, что случайно заметили завернутый в кусок материи подозрительный предмет, который лежал на крыше. После того, как его удалось сбросить, жители предположили, что это граната и сразу же позвонили в службу "112". Жителей двора перевели в безопасное место.

По данным МВД, расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии "незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".

Темы:
Происшествия в Грузии (2207)


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