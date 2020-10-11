На Михаила Саакашвили в Афинах попытались напасть неизвестные

Третий президент Грузии приехал в столицу Греции, чтобы встретиться с грузинскими эмигрантами и рассказать им о своих планах

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Афинах во время встречи с грузинскими эмигрантами на третьего президента Грузии Михаила Саакашвили попытался напасть неизвестный мужчина, сообщает оппозиционный телеканал Mtavari.

По данным телеканала, у входа в здание, где должна была пройти встреча, Саакашвили поджидали провокаторы. Во время инцидента пострадали несколько человек. Сам Саакашвили утверждает, что его предупреждали о том, что его не пустят через границу, но он все равно смог приехать в Афины.

Несмотря на случившееся экс-президент Грузии, который на родине назван кандидатом в премьер-министры страны от оппозиционного объединения "Сила в единстве", все же встретился с грузинскими эмигрантами и подробно рассказал о планах, которые он предлагает своим сторонникам и избирателям.

Саакашвили после Грузии

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. После сокрушительного поражения на выборах его партии "Единое национальное движение" и истечения срока президентства он покинул страну и жил за границей, пока в 2015 году президент Украины Петр Порошенко не предложил ему пост губернатора Одесской области и дал гражданство Украины.

Заняв пост и получив гражданство другой страны, Саакашвили автоматически лишился грузинского гражданства. Между тем, за последние годы деятельность самого Саакашвили и его соратников в Грузии стала причиной возбуждения множества уголовных дел.

На сегодняшний день Саакашвили приговорен к двум тюремным срокам заочно, получив в общей сложности 6 лет, и в суде рассматриваются еще несколько дел против него.