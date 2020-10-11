Спасатели обнаружили тело пропавшего в Западной Грузии мужчины

В спасательной операции принимала участие группа из 15 человек и дрон, а также были привлечены эксперты кинологической службы

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. После пяти дней непрерывных поисков в районе села Скури Цаленджихского муниципального (регион Самегрело - Земо Сванети) спасатели обнаружили тело пропавшего без вести 61-летнего мужчины, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

В Центр оперативного управления неотложной помощью "112" 6 октября поступило сообщение о том, что 61-летний мужчина выехал из села Джгали в сторону села Скури Цаленджихского муниципалитета и не вернулся домой.

На шестой день писков, 11 октября, к процессу был привлечен пограничный вертолет МВД. С его помощью спасатели вместе с членами семьи обследовали ту часть склона горы, где невозможно передвигаться пешком.

В спасательной операции принимала участие группа из 15 человек и дрон. Также были задействованы эксперты-криминалисты кинологической службы.