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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Дом юстиции Грузии меняет систему обслуживания граждан из-за мошенников

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (317)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201012/249687070/Dom-yustitsii-Gruzii-menyaet-sistemu-obsluzhivaniya-grazhdan-iz-za-moshennikov.html

Злоумышленники бронировали сразу несколько видов обслуживаний и дат, а потом перепродавали их желающим

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Дом юстиции Грузии меняет систему предварительной записи граждан на получение необходимой помощи из-за фактов недобросовестного пользования указанным сервисом, говорится в заявлении ведомства.

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В целях предотвращения распространения коронавируса с 5 мая Дом юстиции работает по принципу предварительной записи граждан. Визит планируется на портале my.gov.ge. Гражданам присваивают идентификационный код, назначают время и место предоставления услуги.

Как оказалось, на новой системе обслуживания граждан зарабатывают мошенники.

"Несколько лиц заранее бронировали десятки сервисов Дома юстиции, а затем за деньги отменяли эти брони в пользу граждан, которые заранее не бронировали визит. Данные лица за деньги аннулировали недобросовестно сделанную ими бронь и на ее месте делали новую, указав данные гражданина", - говорится в заявлении.

Из-за этого Агентство цифрового управления несколько дней работало над обновлением программного обеспечения. С понедельника, 12 октября, на портале my.gov.ge осуществится программное изменение в правилах бронирования визита.

Если раньше идентификационный код присваивался каждой брони, то теперь номера будут выдавать конкретным людям, независимо от того, сколько заявок они оставили. Таким образом, идентификационным кодом сможет воспользоваться только гражданин, на имя которого была создана бронь.

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В заявлении также отмечено, что Дом юстиции продолжает работу в особом режиме. С целью предотвращения коронавируса сотрудники и граждане используют маски, соблюдется соцдистанция, часто происходит дезинфекция пространств обслуживания, термоскрининг, дезбарьеры, установлены стеклянные барьеры между сотрудниками и гражданами.

С учетом интересов потребителей большая часть Домов юстиции и общественных центров с 5 мая работают ежедневно без выходных, а Дома юстиции Тбилиси, Батуми и Кутаиси с понедельника до пятницы включительно с 09:00 до 23:00.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (317)


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