Лесной пожар в Сванети – к тушению подключился вертолет

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. К тушению лесного пожара в окрестностях села Дизи Местийского муниципалитета (Сванетия) подключился вертолет, информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
Сообщение о пожаре поступило на 112. Несколько пожарно-спасательных экипажей уже прибыли на место и приступили к тушению индивидуальным оборудованием.
"Очаг огня находится на склоне горы. Из-за труднодоступной местности к очагу невозможно подвести технику, поэтому для тушения пожара задействован вертолет пограничной полиции МВД", - говорится в сообщении службы.
Согласно опубликованной информации, горит нижний ярус леса. Другие подробности не сообщаются.