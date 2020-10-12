Лесной пожар в Сванети – к тушению подключился вертолет

Очередной лесной пожар в высокогорной Сванети - горит нижний ярус леса, но участок настолько крут, что к нему невозможно подтянуть технику, огонь приходится тушить с воздуха

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. К тушению лесного пожара в окрестностях села Дизи Местийского муниципалитета (Сванетия) подключился вертолет, информацию распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

Сообщение о пожаре поступило на 112. Несколько пожарно-спасательных экипажей уже прибыли на место и приступили к тушению индивидуальным оборудованием.

"Очаг огня находится на склоне горы. Из-за труднодоступной местности к очагу невозможно подвести технику, поэтому для тушения пожара задействован вертолет пограничной полиции МВД", - говорится в сообщении службы.

Согласно опубликованной информации, горит нижний ярус леса. Другие подробности не сообщаются.