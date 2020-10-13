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Патрульная полиция

На западе Грузии грузовик сорвался с обрыва - погиб один человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2211)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201013/249694093/Na-zapade-Gruzii-gruzovoy-avtomobil-sorvalsya-s-obryva---odin-chelovek-pogib.html

В ДТП пострадал еще один человек, в критическом состоянии он доставлен в ближайшую больницу, врачи оценивают полученные им травмы как несовместимые с жизнью

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В муниципалитете Хуло (Аджария) грузовой автомобиль сорвался с обрыва - один человек погиб, сообщает Первый канал.

Серьезно пострадал еще один человек средних лет. Он доставлен в клинику, однако, по словам врачей, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, его состояние критическое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По официальным данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 203 человека, среди них десять детей. Всего в этот период в Грузии произошло 2 270 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – 2 982 человека, среди них 245 детей. При этом за указанный период в Грузии было совершено 549 наездов на пешеходов, погибли 48 человек, пострадавших в разы больше - 517.

Темы:
Происшествия в Грузии (2211)


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