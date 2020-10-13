Полиции предстоит выяснить, зачем молодому человеку понадобился автомат и пистолет с боевыми патронами, если он не собирался на войну
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Тбилиси за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов задержан молодой человек.
Как сообщает МВД Грузии, при обыске дома и автомобиля обвиняемого, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств автомат системы Калашникова, пистолет Ecol aras magnum, 2 обоймы и 4 боевых патрона.
Задержанному всего 24 года. В случае доказательства вины, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Оппозиция на то она и оппозиция, чтобы ставить под сомнение даже объективность термоскрининга на выборах, поэтому будет следить и за тем, чтобы температуру измеряли правильно - не снижали, кому нужно, и не повышали, кому не нужно