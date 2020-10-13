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Арсенал на дому: за незаконное хранение оружия в Тбилиси задержан молодой человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1157)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201013/249694498/Arsenal-na-domu-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-v-Tbilisi-zaderzhan-molodoy-chelovek.html

Полиции предстоит выяснить, зачем молодому человеку понадобился автомат и пистолет с боевыми патронами, если он не собирался на войну

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В Тбилиси за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов задержан молодой человек.

Как сообщает МВД Грузии, при обыске дома и автомобиля обвиняемого, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств автомат системы Калашникова, пистолет Ecol aras magnum, 2 обоймы и 4 боевых патрона.

Задержанному всего 24 года. В случае доказательства вины, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1157)


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