Не нашелся – мать Ильи Пилпани опровергла информацию, распространенную в Facebook

13-летнего подростка ищут по всей Грузии уже три месяца, но выйти на его след правоохранительным органам пока не удается

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Информация, появившаяся в социальный сетях и некоторых грузинских СМИ о том, что пропавший летом в Сванети 13-летний Илья Пилпани нашелся, не соответствует действительности.

В интервью Sputnik Грузия мать мальчика Ксения Пилпани опровергла эту информацию, подчеркнув, что поиски все еще продолжаются.

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Женщина заявила, что один из каналов распространил непроверенную информацию месячной давности о том, что якобы один мужчина сообщил семье, что видел мальчика в Кобулети, на черноморском побережье.

Ксения и ранее сообщала Sputnik Грузия не раз о том, что членам семьи регулярно поступают сообщения, что в различных регионах страны видели похожего мальчика, но ни в одном случае не подтвердилось, что это был Илья.

"Нас завалили звонками, спрашивают, действительно ли нашелся Илья. В том числе, нам звонил следователь, который ведет дело, с вопросом: "Неужели ваш ребенок нашелся?" Мы столько сил вложили в информационную кампанию, направленную на поиски Ильи, что эта дезинформация, которая очень многих людей ввела в заблуждение, поставила нас в тяжелое положение", – заявила Ксения.

Илью Пилпани безуспешно ищут уже почти три месяца. Подросток, который гостил у родных отца в деревне Ленджери в Сванети, 18 июля уехал из дома кататься на велосипеде и не вернулся. На следующий день, 19 июля, родные мальчика обратились в полицию.

Разрабатываются все возможные версии, объявлен международный розыск. Особое внимание уделяется районам Верхней Сванети: Ленджери, Местия, трасса Местия-Джвари, где мальчика видели в последний раз.

Отцу ребенка, Рогальду Пилпани присвоили статус потерпевшего, что позволило семье получить доступ ко всем материалам следствия. Супруги отметили, что следственная служба проделала огромную работу, и в этом они убедились просмотрев внушительную стопку документов по делу о пропаже их сына.

Отчаявшиеся родители недавно пошли на еще один шаг – они обещали 50 тысяч лари тому, кто сообщит конкретную информацию о сыне.

Илья Пилпани – гражданин Казахстана, приехал из Алматы отдыхать к родственникам своего отца еще зимой. Однако из-за пандемии коронавируса уехать обратно в Казахстан так и не получилось.