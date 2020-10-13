Дело об отмывании миллионов – Генеральная прокуратура Грузии начала следствие

Следователи прокуратуры уже провели обыски на нескольких объектах в Тбилиси, в том числе в офисе строительной компании "Броли"

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии расследует уголовное дело по факту групповой легализации незаконных доходов.

Как говорится в заявлении прокуратуры, преступление носит транснациональный характер и касается возможного отмывания десятков миллионов в разных валютах. Уголовное дело возбуждено по статье 194-1 части второй и третьей УК Грузии.

"13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, был проведен обыск, в ходе которого вместе с важной документацией были изъяты крупные суммы денег", - говорится в заявлении.

Для безопасной перевозки изъятых вещественных доказательств были задействованы сотрудники спецназа.

Из-за высокого общественного интереса прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.

Один из объектов, где этим утром была проведена спецоперация, - это строительная компания "Броли", офис которой находится в поселке Лило.