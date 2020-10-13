22:54 13 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8002
  • 100 RUB4.1787
  • USD3.2197
Поиск
Полицейская машина патрулирует улицы столицы Грузии

В Кахети водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2212)
15601
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/0d/249700649.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201013/249699979/V-Kakheti-voditel-nasmert-sbil-peshekhoda-i-skrylsya.html

Наиболее частой причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона, а также превышение скорости

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. На востоке страны, в селе Икалто Телавского муниципалитета (регион Кахети) автомобиль сбил насмерть 37-летнего мужчину, сообщает Первый канал.

По словам очевидцев, машина сбила пешехода в тот момент, когда тот пытался перейти на противоположную сторону дороги. Водитель скрылся с места происшествия.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мотоциклист погиб в ДТП на востоке Грузии

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Телавскую больницу с множественными переломами и травматическим шоком, но врачи не смогли его спасти.

"У него были множественные травмы, несовместимые с жизнью, развилось кровотечение, и спасти пациента было невозможно", - сказала директор клиники Хатуна Чониашвили.

По факту ведется расследование.

По официальным данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 203 человека, среди них десять детей. Всего в этот период в Грузии произошло 2 270 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – 2 982 человека, среди них 245 детей. При этом за указанный период в Грузии было совершено 549 наездов на пешеходов, погибли 48 человек, пострадавших в разы больше - 517.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона, превышение скорости и несоблюдение дистанции при движении.

Темы:
Происшествия в Грузии (2212)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Боевая ничья. Фото матча сборных Грузии и Армении по футболу
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Дети и COVID-19: как работают детсады Тбилиси в условиях пандемии
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться