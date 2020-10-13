В Кахети водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Наиболее частой причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона, а также превышение скорости

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. На востоке страны, в селе Икалто Телавского муниципалитета (регион Кахети) автомобиль сбил насмерть 37-летнего мужчину, сообщает Первый канал.

По словам очевидцев, машина сбила пешехода в тот момент, когда тот пытался перейти на противоположную сторону дороги. Водитель скрылся с места происшествия.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Телавскую больницу с множественными переломами и травматическим шоком, но врачи не смогли его спасти.

"У него были множественные травмы, несовместимые с жизнью, развилось кровотечение, и спасти пациента было невозможно", - сказала директор клиники Хатуна Чониашвили.

По факту ведется расследование.

По официальным данным МВД, за шесть месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 203 человека, среди них десять детей. Всего в этот период в Грузии произошло 2 270 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – 2 982 человека, среди них 245 детей. При этом за указанный период в Грузии было совершено 549 наездов на пешеходов, погибли 48 человек, пострадавших в разы больше - 517.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона, превышение скорости и несоблюдение дистанции при движении.