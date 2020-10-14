13:21 14 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
LIVE:
საკლასო ოთახი

Бил головой об парту: директора школы в Грузии обвиняют в избиении школьника

© CC0 / Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1159)
571 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201014/249703167/Bil-golovoy-ob-partu-direktora-shkoly-v-Gruzii-obvinyayut-v-izbienii-shkolnika.html

Сам директор школы обвинения в свой адрес категорически отрицает и готов сотрудничать со следствием

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Семья 11-летнего подростка обвиняет директора школы города Марнеули в избиении ребенка, сообщает телеканал Rustavi 2.

Известного грузинского актера обвиняют в семейном насилии>>

Члены семьи говорят, что ребенок дрался со своими сверстниками, в результате чего сломалась школьная скамья. Разозлившийся директор ударил ребенка головой об парту, затем об стену, утверждают члены семьи. В результате, по их словам, ребенок на несколько минут потерял сознание.

"Я позвонил в ресурс-центр и там мне сказали написать жалобу в школу. Я понял, что в этом нет никакого смысла, и позвонил в "112" (полицию - ред.)", - рассказал дед подростка Ахмед Кеджиев.

В свою очередь, директор свою вину отрицает, а также обвинения со стороны родителей школьника. И выразил готовность сотрудничать со следствием.

"На перемене между собой дрались два пятиклассника. Учитель не мог их разнять, поэтому я подошел и помог. После этого не было никакого конфликта, это ложное обвинение", - заявил директор школы Бадрагин Каримов.

По делу начато расследование, допрашиваются свидетели.

Темы:
Преступность в Грузии (1159)
Теги:
Насилие, Грузия, Школа


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
Прямая трансляция - Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться