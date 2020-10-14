Бил головой об парту: директора школы в Грузии обвиняют в избиении школьника

Сам директор школы обвинения в свой адрес категорически отрицает и готов сотрудничать со следствием

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Семья 11-летнего подростка обвиняет директора школы города Марнеули в избиении ребенка, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Члены семьи говорят, что ребенок дрался со своими сверстниками, в результате чего сломалась школьная скамья. Разозлившийся директор ударил ребенка головой об парту, затем об стену, утверждают члены семьи. В результате, по их словам, ребенок на несколько минут потерял сознание.

"Я позвонил в ресурс-центр и там мне сказали написать жалобу в школу. Я понял, что в этом нет никакого смысла, и позвонил в "112" (полицию - ред.)", - рассказал дед подростка Ахмед Кеджиев.

В свою очередь, директор свою вину отрицает, а также обвинения со стороны родителей школьника. И выразил готовность сотрудничать со следствием.

"На перемене между собой дрались два пятиклассника. Учитель не мог их разнять, поэтому я подошел и помог. После этого не было никакого конфликта, это ложное обвинение", - заявил директор школы Бадрагин Каримов.

По делу начато расследование, допрашиваются свидетели.