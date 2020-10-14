Состояние осужденного протоиерея Мамаладзе ухудшилось

Семья заключенного священнослужителя требует, чтобы его перевели в гражданскую больницу, а не тюремную

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Состояние осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе ухудшилось, в среду он будет переведен в больницу, сообщает телеканал Rustavi 2.

"Со здоровьем все в порядке": протоиерею Мамаладзе не отсрочили наказание>>

У протоиерея и ранее были проблемы со здоровьем, когда была необходима его госпитализация. Тогда врачи поставили ему следующий диагноз: гипертонический криз, который был вызван чрезмерным повышением артериального давления, и транзиторная ишемическая атака, то есть острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга.

Семья протоиерея требовала отсрочки наказания в виду его проблем со здоровьем. Но в марте этого года суд решил, что со здоровьем у Мамаладзе все в порядке и оставил его в заключении.

Мамаладзе будет переведен в клинику Aversi, однако родственники осужденного протоиерея настаивают на его размещении в другой клинике.

"Мы, семья, требуем, чтобы его перевели в New Hospital и там были проведены исследования, в результате которых будет принято решение, останется мой брат или нет в гражданской больнице. Тюремные врачи категорически говорят, что мой брат не вылечится в тюремной больнице, так как там нет элементарных ресурсов для лечения этой болезни", - заявил брат протоиерея Торнике Мамаладзе.

Мамаладзе признан виновным в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. Его задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Тогда в Германии на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире - кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.

В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к 9 годам. В начале августа 2018 года Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск адвоката Мамаладзе, тем самым оставив в силе вынесенный приговор.