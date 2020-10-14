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На западе Грузии избили члена оппозиционной партии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (400)
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Sputnik Грузия
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По первичным данным, в Кутаиси напали на члена новой партии "Лело для Грузии", созданной банкиром Мамукой Хазарадзе

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. В городе Кутаиси на западе Грузии задержали 27-летнего мужчину по обвинению в оскорблении и избиении члена политической партии, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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По данным следствия, накануне на проспекте Руставели в центре города во время словесной перепалки задержанный нанес словесное и физическое оскорбление пострадавшему. Мужчине потребовалась медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

Следствие ведется по статье "насилие", задержанному грозит до года лишения свободы.

В МВД не уточняют, членом какой политической партии является пострадавший.

Тем временем, в оппозиционной партии "Лело для Грузии" заявили об избиении своего соратника в Кутаиси Пааты Кикабидзе.

"Категорически требуем от правоохранительных органов, чтобы это дело было полноценно расследовано. По моей информации, сейчас задержано несколько человек и идет их допрос. Срочно должны быть изъяты видеозаписи с камер", – заявила кандидат в мажоритарные депутаты от партии "Лело" Анна Нацвлишвили в эфире одного из телеканалов.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 50 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (400)
Теги:
Грузия, Парламентские выборы, выборы


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