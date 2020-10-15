В Тбилиси задержаны торговцы психотропными веществами

Один из задержанных оказался условно-досрочно освобожденным, обоим грозит за наркопреступление серьезный срок

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Тбилиси по обвинению в незаконном производстве новых психотропных веществ, а также за попытку их сбыта задержаны два человека, сообщает МВД Грузии.

Следствие установило, что один из задержанных приготовил в съемной квартире новое психоактивное вещество, так называемое "био" и расфасовал его к продаже. 11 октября 2020 года задержанный закладывал наркотики в специальный тайник, где его и взяли. В ходе обыска места временного проживания задержанного полиция изъяла большое количество новых психоактивных веществ, подготовленных к реализации.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии - незаконное производство нового психоактивного вещества.

Что касается второго задержанного, ранее судимого и освобожденного условно-досрочно, то он через онлайн-приложение договорился с изготовителем забрать наркотики из заранее обговоренного места - "тайника". Его тоже задержали с поличным.

В качестве вещественных доказательств были изъяты семь упаковок наркотиков, находившихся в различных тайниках в Тбилиси.

Уголовное дело против него возбуждено по статье "Неоднократные попытки незаконного сбыта нового психоактивного вещества лицом, ранее совершившим подобное преступление".

Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 14 лет.