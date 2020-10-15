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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

В Тбилиси задержаны торговцы психотропными веществами

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
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Темы:
Преступность в Грузии (1160)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201015/249713907/V-Tbilisi-zaderzhany-torgovtsy-psikhotropnymi-veschestvami.html

Один из задержанных оказался условно-досрочно освобожденным, обоим грозит за наркопреступление серьезный срок

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. В Тбилиси по обвинению в незаконном производстве новых психотропных веществ, а также за попытку их сбыта задержаны два человека, сообщает МВД Грузии.

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© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
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Следствие установило, что один из задержанных приготовил в съемной квартире новое психоактивное вещество, так называемое "био" и расфасовал его к продаже. 11 октября 2020 года задержанный закладывал наркотики в специальный тайник, где его и взяли. В ходе обыска места временного проживания задержанного полиция изъяла большое количество новых психоактивных веществ, подготовленных к реализации.

Уголовное дело возбуждено по статье УК Грузии - незаконное производство нового психоактивного вещества.

Что касается второго задержанного, ранее судимого и освобожденного условно-досрочно, то он через онлайн-приложение договорился с изготовителем забрать наркотики из заранее обговоренного места - "тайника". Его тоже задержали с поличным.

В качестве вещественных доказательств были изъяты семь упаковок наркотиков, находившихся в различных тайниках в Тбилиси.

Уголовное дело против него возбуждено по статье "Неоднократные попытки незаконного сбыта нового психоактивного вещества лицом, ранее совершившим подобное преступление".

Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до 14 лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1160)


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