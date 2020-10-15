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Пожарный вертолет участвует в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу

К тушению пожара в горах Грузии подключился вертолет

photo: Giorgi Kvirikashvili / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2213)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201015/249716912/K-tusheniyu-pozhara-v-gorakh-Gruzii-podklyuchilsya-vertolet.html

В Хевсурети в 15 километрах от села Амга горит нижний ярус лиственного леса, подогнать технику к очагу возгорания из-за сложного рельефа пожарным не удается

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Несколько пожарных экипажей и вертолет пограничной полиции МВД борются с пожаром, который разгорелся с лесу в ущелье Архоти в высокогорном крае Хевсурети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Тушение лесного пожара в горах с вертолета
photo : courtesy of Emergency Department of Georgia 112
Лесной пожар в Сванети – к тушению подключился вертолет

По информации ведомства, горит нижний ярус лиственного леса в трудно доступном месте. В процессе тушения активное участие принимают сотрудники отделения по чрезвычайным ситуациям  Мцхета-Мтианети. Также мобилизованы спасатели из Тбилиси и группа из 10 человек пограничной полиции.

Очаг возгорания находится в 15 километрах от села Амга в недоступном для техники месте. Соответственно, ближе к пожару не может подъехать пожарная автотехника. Тушение ведется индивидуальными средствами.

Помимо сложного рельефа, тушение пожара осложняет и ветер.

Темы:
Происшествия в Грузии (2213)


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