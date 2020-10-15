К тушению пожара в горах Грузии подключился вертолет

В Хевсурети в 15 километрах от села Амга горит нижний ярус лиственного леса, подогнать технику к очагу возгорания из-за сложного рельефа пожарным не удается

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Несколько пожарных экипажей и вертолет пограничной полиции МВД борются с пожаром, который разгорелся с лесу в ущелье Архоти в высокогорном крае Хевсурети, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, горит нижний ярус лиственного леса в трудно доступном месте. В процессе тушения активное участие принимают сотрудники отделения по чрезвычайным ситуациям Мцхета-Мтианети. Также мобилизованы спасатели из Тбилиси и группа из 10 человек пограничной полиции.

Очаг возгорания находится в 15 километрах от села Амга в недоступном для техники месте. Соответственно, ближе к пожару не может подъехать пожарная автотехника. Тушение ведется индивидуальными средствами.

Помимо сложного рельефа, тушение пожара осложняет и ветер.