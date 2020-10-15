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Тбилисский апелляционный суд

Дело картографов: Тбилисский апелляционный суд оставил обвиняемых в заключении

photo: Tbilisi Court of Appeals / FB
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201015/249717123/Delo-kartografov-Tbilisskiy-apellyatsionnyy-sud-ostavil-obvinyaemykh-v-zaklyuchenii.html

Бывшие эксперты комиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы обвиняются в незаконной передаче грузинских территорий другому государству

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда в отношении Ивери Мелашвили и Наталии Ильичевой, обвиняемых в незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству.

В начале октября Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Мелашвили и Натальи Ильичевой на основании ходатайства прокуратуры, которая руководствовалась тяжестью обвинения и тем, что обвиняемые могут покинуть страну.

Здание МИД Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам адвоката Мелашвили - Эдуарда Марикашвили, судья Паата Силагадзе принял решение без устного слушания.

Известно, что Мелашвили и Ильичева не признают вину. Мелашвили назвал своих обвинителей дилетантами и отметил, что не совершал никакого преступления, работая в комиссии  по делимитации границы.
А Ильичева в свою очередь заявила, что найденная у нее карта датируется не 1938 годом, а 1936 и ее нельзя было использовать, так как Грузия могла потерять свои территории.

Между тем прокуратура утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые, которые были экспертами в комиссии, не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

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