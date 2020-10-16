Прокуратура Грузии получила благодарность американских коллег

В Тбилиси 22 сентября в аэропорту был задержан разыскиваемый американскими властями гражданин Канады

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Компетентные ведомства США выразили благодарность грузинским правоохранительным органам за помощь поимке разыскиваемого преступника в рамках международного сотрудничества, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

В частности, прокуратура Калифорнии благодарит грузинских коллег из прокуратуры Грузии, пограничной полиции, департамента полиции Исани-Самогорского района Тбилиси, при помощи и содействии которых 22 сентября 2020 года в Тбилисском международном аэропорту был задержан разыскиваемый американскими властями гражданин Канады.

Он был объявлен в розыск за мошенничество против США. Канадец и его соучастник обвиняются в использовании в работе своей компании некачественного строительного материала и фальсификации важной информации, в результате чего в Африке разрушились несколько принадлежащих США объектов.

На данный момент рассматривается вопрос экстрадиции гражданина Канады в США.