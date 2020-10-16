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Прокуратура Грузии получила благодарность американских коллег

photo: Prosecutor's Office of Georgia
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Темы:
Преступность в Грузии (1161)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201016/249725638/Prokuratura-Gruzii-poluchila-blagodarnost-amerikanskikh-kolleg.html

В Тбилиси 22 сентября в аэропорту был задержан разыскиваемый американскими властями гражданин Канады

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Компетентные ведомства США выразили благодарность грузинским правоохранительным органам за помощь поимке разыскиваемого преступника в рамках международного сотрудничества, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Руки в наручниках. Задержание преступника
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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В частности, прокуратура Калифорнии благодарит грузинских коллег из прокуратуры Грузии, пограничной полиции, департамента полиции Исани-Самогорского района Тбилиси, при помощи и содействии которых 22 сентября 2020 года в Тбилисском международном аэропорту был задержан разыскиваемый американскими властями гражданин Канады.

Он был объявлен в розыск за мошенничество против США. Канадец и его соучастник обвиняются в использовании в работе своей компании некачественного строительного материала и фальсификации важной информации, в результате чего в Африке разрушились несколько принадлежащих США объектов.

На данный момент рассматривается вопрос экстрадиции гражданина Канады в США.

Темы:
Преступность в Грузии (1161)


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