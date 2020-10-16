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Местность рядом с поселком Манглиси район Тетрицкаро

Землетрясение произошло на востоке Грузии

© CC BY-SA 2.0 / Panegyrics of Granovetter / 15052
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (49)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201016/249728474/Zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 18 километров в 23 километрах от Тбилиси в регионе Шида Картли

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в регионе Шида Картли на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземный толчок был зафиксирован в 19:20 в трех километрах от города Тетрицкаро (23 километра от Тбилиси). Эпицентр находился на глубине 18 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (49)


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