Землетрясение произошло на востоке Грузии

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 18 километров в 23 километрах от Тбилиси в регионе Шида Картли

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в регионе Шида Картли на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземный толчок был зафиксирован в 19:20 в трех километрах от города Тетрицкаро (23 километра от Тбилиси). Эпицентр находился на глубине 18 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.