Франция передала Грузии еще одного обвиняемого в громком убийстве 90-х

По данным следствия, в 1994 года группа из семи человек похитила человека и освободила его после получения выкупа, однако через несколько дней убила похищенного и его жену

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Франция экстрадировала в Грузию еще одного осужденного за громкое убийство, произошедшее в 1994 году в Тбилиси, говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, Грузии передали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола некоего К.Р.

Он осужден по делу об убийстве убийстве супругов - Нешана и Флоры Минасян, а также их сына Вазгена, и ранении их дочери Гаяне на глазах супруги Вазгена Минасяна и его малолетнего ребенка в январе 1994 года. О раскрытии данного преступления МВД Грузии сообщило в сентябре 2011 года.

По данным следствия, 18 января 1994 года группа из семи человек похитила Вазгена Минасяна и освободила его только после оплаты выкупа в размере 75 тысяч долларов. Однако, спустя несколько дней было принято решение убить семью Минасян, чтобы скрыть факт похищения.

Полиции удалось сразу задержать трех из семи обвиняемых, еще один к тому времени скончался, остальным троим удалось скрыться. В 2013 году двоих обвиняемых удалось обнаружить во Франции, К.Р. удалось скрываться от следствия до 21 марта, пока его не задержали.

По данным прокуратуры, он проведет 7 лет и полгода в тюрьме за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой.