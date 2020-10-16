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Фасад здания прокуратуры Грузии

Франция передала Грузии еще одного обвиняемого в громком убийстве 90-х

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1162)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201016/249728742/Frantsiya-peredala-Gruzii-esche-odnogo-obvinyaemogo-v-gromkom-ubiystve-90-kh.html

По данным следствия, в 1994 года группа из семи человек похитила человека и освободила его после получения выкупа, однако через несколько дней убила похищенного и его жену

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Франция экстрадировала в Грузию еще одного осужденного за громкое убийство, произошедшее в 1994 году в Тбилиси, говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, Грузии передали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола некоего К.Р.

Он осужден по делу об убийстве убийстве супругов - Нешана и Флоры Минасян, а также их сына Вазгена, и ранении их дочери Гаяне на глазах супруги Вазгена Минасяна и его малолетнего ребенка в январе 1994 года. О раскрытии данного преступления МВД Грузии сообщило в сентябре 2011 года.

Руки в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По данным следствия, 18 января 1994 года группа из семи человек похитила Вазгена Минасяна и освободила его только после оплаты выкупа в размере 75 тысяч долларов. Однако, спустя несколько дней было принято решение убить семью Минасян, чтобы скрыть факт похищения.

Полиции удалось сразу задержать трех из семи обвиняемых, еще один к тому времени скончался, остальным троим удалось скрыться. В 2013 году двоих обвиняемых удалось обнаружить во Франции, К.Р. удалось скрываться от следствия до 21 марта, пока его не задержали.

По данным прокуратуры, он проведет 7 лет и полгода в тюрьме за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой.

Темы:
Преступность в Грузии (1162)


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