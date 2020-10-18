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Массовое отравление воспитанников детских садов случилось на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2216)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201018/249737843/Massovoe-otravlenie-vospitannikov-detskikh-sadov-sluchilos-na-zapade-Gruzii.html

Из-за коронавируса воспитательный процесс в детских садах Озургети возобновился 15, а не 1 октября, а уже на следующий день у детей наблюдались симптомы отравления

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В детских садах Озургетского муниципалитета (регион Гурия) отравились более 100 детей, информацию распространяет местный телеканал "Гурия ТВ".

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© photo: Sputnik / Nikolay Khizhnyak
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Информацию журналистам подтвердила глава Объединения детских садов Грузии Мака Чкония.

По ее словам, из-за коронавируса воспитательный процесс в детских садах Озургети возобновился 15, а не 1 октября. На следующий день у детей наблюдались симптомы отравления: высокая температура, диарея, рвота.

Речь идет о воспитанниках 11 детских садов. Установлением причин вместе с эпидемиологами занимаются сотрудники Национальной службы безопасности пищевых продуктов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2216)


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