Массовое отравление воспитанников детских садов случилось на западе Грузии

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Число выявленных в Грузии за сутки инфицированных COVID-19 превысило тысячу человек За последние 24 часа жертвами коронавируса стали восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 233 пациента, а с начала пандемии вылечились 8 060 человек 2482

Службы в грузинских церквях будут проходить с соблюдением рекомендаций Минздрава Усиленные меры безопасности церковь уже принимала на празднике Светицховлоба во время службы в главном соборе Мцхета Светицховели 390