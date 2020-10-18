Массовое отравление воспитанников детских садов случилось на западе Грузии

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В детских садах Озургетского муниципалитета (регион Гурия) отравились более 100 детей, информацию распространяет местный телеканал "Гурия ТВ".
Информацию журналистам подтвердила глава Объединения детских садов Грузии Мака Чкония.
По ее словам, из-за коронавируса воспитательный процесс в детских садах Озургети возобновился 15, а не 1 октября. На следующий день у детей наблюдались симптомы отравления: высокая температура, диарея, рвота.
Речь идет о воспитанниках 11 детских садов. Установлением причин вместе с эпидемиологами занимаются сотрудники Национальной службы безопасности пищевых продуктов.