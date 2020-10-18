20:29 18 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7728
  • 100 RUB4.1220
  • USD3.2186
Поиск
Лесной пожар в горах Сванети

В высокогорном регионе Грузии борются с пожаром

photo : Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2216)
3 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201018/249738802/V-vysokogornom-regione-Gruzii-boryutsya-s-pozharom.html

Несмотря на сложный рельеф местности, к очагам была подведена пожарная техника и начались работы по тушению огня

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В хвойном лесу у села Латали Местийского муниципалитета полыхает огонь, об этом говорится на странице Службы по чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Пожарный вертолет участвует в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу
photo: Giorgi Kvirikashvili / FB
К тушению пожара в горах Грузии подключился вертолет

Как говорится в сообщении, после того, как в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" поступила информация о пожаре на место отправились три пожарно-спасательные отряды.

"Несмотря на сложный рельеф местности, к очагам была подведена пожарная техника и начались работы по тушению огня", - говорится в сообщении.

Также в Сванетии в настоящее время локализован пожар, возникший возле села Дизи, и ведутся работы по его ликвидации. На земле больше не наблюдается открытого огня и нет опасности его распространения.

Темы:
Происшествия в Грузии (2216)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Участницы Чемпионата Приволжского федерального округа по бодибилдингу в Казани
Лучшие фото недели: точеные формы, масочный режим на митинге в КНДР и усталый Человек-паук
Впервые на сцене: участницы Ты супер! встретились перед поездкой в Москву
Впервые на сцене: участницы "Ты супер!" встретились перед поездкой в Москву
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
Парламентские выборы в Грузии 2020 за минуту
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться