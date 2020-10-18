В высокогорном регионе Грузии борются с пожаром

Несмотря на сложный рельеф местности, к очагам была подведена пожарная техника и начались работы по тушению огня

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В хвойном лесу у села Латали Местийского муниципалитета полыхает огонь, об этом говорится на странице Службы по чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Как говорится в сообщении, после того, как в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" поступила информация о пожаре на место отправились три пожарно-спасательные отряды.

"Несмотря на сложный рельеф местности, к очагам была подведена пожарная техника и начались работы по тушению огня", - говорится в сообщении.

Также в Сванетии в настоящее время локализован пожар, возникший возле села Дизи, и ведутся работы по его ликвидации. На земле больше не наблюдается открытого огня и нет опасности его распространения.