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Чудом остался жив: на востоке Грузии совершено нападение на 18-летнего юношу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2218)
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Молодой человек в тяжелом состоянии, его срочно доставили в одну из клиник Тбилиси, где ему сделали две операции

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Житель села Иормуганло муниципалитета Сагареджо (регион Кахети) 18-летний Таджир Курбанов был доставлен в тяжелом состоянии в больницу после нападения неизвестных, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам членов семьи и соседей, на Курбанова напали пятеро молодых людей - предположительно односельчан - буквально в ста метрах от дома и жестоко избили.

В тяжелом состоянии Таджир сначала был доставлен в больницу в Сагареджо, а затем перевезен в Тбилиси, где ему сделали две операции.

По горячим следам полиция задержала 19-летнего Илькина Гасанова по обвинению в групповом насилии. Согласно имеющейся версии, он совершил умышленный наезд на юношу.

По данным телеканала, среди нападавших есть несовершеннолетние.

Полиция устанавливает других участников инцидента.

Темы:
Происшествия в Грузии (2218)


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