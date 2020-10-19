Лесной пожар в Сванети локализован

Пожарные в данное время ведут ликвидационные работы, чтобы не допустить нового возгорания лесного массива

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Спасателям удалось локализовать пожар в лесу у села Латали Местийского муниципалитета на второй день после возгорания, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

В данное время ведутся ликвидационные работы. На месте мобилизованы 125 спасателей и 10 единиц спецтехники.

По информации службы, работы по тушению пожара ведутся в непрерывном режиме уже второй день. Информация о пожаре поступила в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" накануне. На место отправились три пожарно-спасательных отряда.

Несмотря на сложный рельеф, к очагам была подведена пожарная техника и начались работы по тушению огня.

Поздно ночью на место выехали дополнительные бригады пожарных из Тбилиси и региона Имерети.

Какая площадь пострадала от огня не сообщается.