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Георгий Шакарашвили

Судьбу части обвиняемых по делу Шакарашвили решат присяжные

photo : Shakarashvili Anni / FB
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Темы:
Гибель 19-летнего грузинского футболиста (69)
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Процесс отбора 12 присяжных заседателей займет не более 90 дней, каждый из них должен быть одобрен как обвинением, так и защитой

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. С сегодняшнего дня Горийский районный суд приступит к отбору 12 присяжных, которым предстоит решить судьбу Вахтанга Чиковани, Арчила Гагнидзе и Николоза Ревазишвили, обвиняемых в деле об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

В убийстве виновны все пятеро – прокурор по делу Шакарашвили сделал заявление>>

Присяжные должны установить, виновны ли подсудимые в похищении и незаконном лишении свободы Гурама (Гури) Амирханашвили, одного из главных свидетелей по делу Шакарашвили.

Вахтанг Чиковани, Арчил Гагнидзе и Николоз Ревазишвили обвиняются также в убийстве Шакарашвили вместе с двумя другими обвиняемыми.

По словам адвоката регбистов - Александра Кобаидзе, его подзащитные выразили недоверие суду и хотят, чтобы вердикт вынесли присяжные.

"Присяжных выберут в Горийском районном суде. Срок процедуры составляет 90 дней. Таким образом, в течение этих 90 дней защита и обвинение должны выбрать 12 присяжных, которые будут рассматривать эпизод похищения", - сказал Кобаидзе.

Мцхетский региональный суд. Слушается дело об убийстве Шакарашвили
© Sputnik / STRINGER
Трое обвиняемых по делу Шакарашвили потребовали суда присяжных

Вместе с тем, как сообщил Rustavi2 адвокат одного из обвиняемых Ираклий Цакадзе, отныне часть дела будет передана в Тбилисский городской суд.

В убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются пятеро - Арчил Гагнидзе, Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили, а также несовершеннолетние А. К. и З. Х.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, но на теле имеются многочисленные повреждения, полученные при жизни.

По резонансному делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Часть из них обвиняется в групповом насилии, а часть - в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после еще живого бросили в реку. Причиной смерти 19-летнего футболиста, как установила экспертиза, была асфиксия -  он захлебнулся в воде.

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Гибель 19-летнего грузинского футболиста (69)


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