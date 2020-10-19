Судьбу части обвиняемых по делу Шакарашвили решат присяжные

Процесс отбора 12 присяжных заседателей займет не более 90 дней, каждый из них должен быть одобрен как обвинением, так и защитой

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. С сегодняшнего дня Горийский районный суд приступит к отбору 12 присяжных, которым предстоит решить судьбу Вахтанга Чиковани, Арчила Гагнидзе и Николоза Ревазишвили, обвиняемых в деле об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

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Присяжные должны установить, виновны ли подсудимые в похищении и незаконном лишении свободы Гурама (Гури) Амирханашвили, одного из главных свидетелей по делу Шакарашвили.

Вахтанг Чиковани, Арчил Гагнидзе и Николоз Ревазишвили обвиняются также в убийстве Шакарашвили вместе с двумя другими обвиняемыми.

По словам адвоката регбистов - Александра Кобаидзе, его подзащитные выразили недоверие суду и хотят, чтобы вердикт вынесли присяжные.

"Присяжных выберут в Горийском районном суде. Срок процедуры составляет 90 дней. Таким образом, в течение этих 90 дней защита и обвинение должны выбрать 12 присяжных, которые будут рассматривать эпизод похищения", - сказал Кобаидзе.

Вместе с тем, как сообщил Rustavi2 адвокат одного из обвиняемых Ираклий Цакадзе, отныне часть дела будет передана в Тбилисский городской суд.

В убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили обвиняются пятеро - Арчил Гагнидзе, Вахтанг Чиковани, Николоз Ревазишвили, а также несовершеннолетние А. К. и З. Х.

Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков, 22 июня, в реке Арагви во Мцхета. Экспертиза установила, что молодой человек захлебнулся в воде, но на теле имеются многочисленные повреждения, полученные при жизни.

По резонансному делу проходят 17 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Часть из них обвиняется в групповом насилии, а часть - в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Следствие утверждает, что они сначала избили Шакарашвили, а после еще живого бросили в реку. Причиной смерти 19-летнего футболиста, как установила экспертиза, была асфиксия - он захлебнулся в воде.