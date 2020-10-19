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Журналист меняет профессию: бармен в тбилисском ночном клубе

Против владельцев ночных баров в Тбилиси возбудили уголовное дело

© Sputnik / STRINGER
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По словам представителей заведений, бары служили офисами одной из политических партий, но владельцы не предоставили ведомству соответствующие документы

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил изоляции и карантина в объектах питания в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. Суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначных цифрах. В связи с этим с 15 октября бары, рестораны и кафе в Тбилиси, Батуми и регионе Имерети перешли на ограниченный режим работы - они могут обслуживать посетителей только с 7:00-22:00 часов.

Зураб Джапаридзе, лидер партии Гирчи
photo : courtesy of Girchi
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По информации МВД нарушения были зафиксированы в одном из баров компании "Атонели" на улице Иване Мачабели, и баре FELLERS на улице Котэ Апхази.

Следствие установило, что объекты питания после 22:00 часов продолжали экономическую деятельность. Как заявили представители заведений, оба бара служили офисами одной из политических партий, но владельцы не предоставили ведомству соответствующие документы.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил изоляции и карантина", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет в случае физического лица. Юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права деятельности или ликвидацией и штрафом.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2446)


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