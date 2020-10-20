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Полиция. Фото из архива

Крадут буквально все: на западе Грузии пытались угнать машину с фундуком

© Sputnik / Alex Shlamov
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Темы:
Преступность в Грузии (1163)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201020/249753074/Kradut-bukvalno-vse-na-zapade-Gruzii-pytalis-ugnat-mashinu-s-fundukom.html

Кто-то хотел поживиться плодами чужого труда, но не получилось – горе-угонщику не удалось далеко уехать, полиция сработала быстро

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Полиция задержала угонщика машины с фундуком в Хобском муниципалитете (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, обвиняемый угнал микроавтобус, на котором перевозили орехи. Информация о том, каков был объем загруженной продукции, не сообщается.

Полиции удалось обнаружить транспортное средство по горячим следам и задержать угонщика.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1163)


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