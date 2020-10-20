Крадут буквально все: на западе Грузии пытались угнать машину с фундуком

Кто-то хотел поживиться плодами чужого труда, но не получилось – горе-угонщику не удалось далеко уехать, полиция сработала быстро

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Полиция задержала угонщика машины с фундуком в Хобском муниципалитете (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, обвиняемый угнал микроавтобус, на котором перевозили орехи. Информация о том, каков был объем загруженной продукции, не сообщается.

Полиции удалось обнаружить транспортное средство по горячим следам и задержать угонщика.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.