Крадут буквально все: на западе Грузии пытались угнать машину с фундуком

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Полиция задержала угонщика машины с фундуком в Хобском муниципалитете (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
По информации ведомства, обвиняемый угнал микроавтобус, на котором перевозили орехи. Информация о том, каков был объем загруженной продукции, не сообщается.
Полиции удалось обнаружить транспортное средство по горячим следам и задержать угонщика.
Уголовное дело возбуждено по статье "разбой", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.