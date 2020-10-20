17:21 20 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7763
  • 100 RUB4.1332
  • USD3.2117
Поиск
Пожарная машина в лесу

Третий день пожарные борются с огнем в Сванети

photo : Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
2410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201020/249757240/Tretiy-den-pozharnye-boryutsya-s-ognem-v-Svaneti.html

В настоящее время горит нижний покров леса - кустарники и листья, что вызывает задымление

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Третий день спасатели тушат пожар в лесу у села Латали Местийского муниципалитета, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. 

Лесной пожар в Сванети локализован>>>

К этому времени пожар локализован, ситуация находится под контролем, населению ничего не угрожает.

В настоящее время горит нижний покров леса - кустарники и листья, что вызывает задымление.

"Из-за дождя передвижение тяжелой техники по грунтовой дороге невозможно, поэтому 125 пожарных-спасателей возобновили работы по тушению с использованием индивидуального оборудования", - говорится в сообщении.
Пожарный вертолет участвует в тушении пожара в Боржоми-Харагаульском лесу
photo: Giorgi Kvirikashvili / FB
К тушению пожара в горах Грузии подключился вертолет

Информация о пожаре поступила в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" 18 октября. На место отправились три пожарно-спасательных отряда.

Несмотря на сложный рельеф, к очагам была подведена пожарная техника, и начались работы по тушению огня.

Поздно ночью на место выехали дополнительные бригады пожарных из Тбилиси и региона Имерети.

Какая площадь лесов пострадала от огня - не сообщается.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Секс, наркотики и коронавирус: приключения британских подводников в США
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться