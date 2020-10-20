Третий день пожарные борются с огнем в Сванети

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Третий день спасатели тушат пожар в лесу у села Латали Местийского муниципалитета, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
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К этому времени пожар локализован, ситуация находится под контролем, населению ничего не угрожает.
В настоящее время горит нижний покров леса - кустарники и листья, что вызывает задымление.
"Из-за дождя передвижение тяжелой техники по грунтовой дороге невозможно, поэтому 125 пожарных-спасателей возобновили работы по тушению с использованием индивидуального оборудования", - говорится в сообщении.
Информация о пожаре поступила в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" 18 октября. На место отправились три пожарно-спасательных отряда.
Несмотря на сложный рельеф, к очагам была подведена пожарная техника, и начались работы по тушению огня.
Поздно ночью на место выехали дополнительные бригады пожарных из Тбилиси и региона Имерети.
Какая площадь лесов пострадала от огня - не сообщается.