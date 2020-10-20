Третий день пожарные борются с огнем в Сванети

В настоящее время горит нижний покров леса - кустарники и листья, что вызывает задымление

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Третий день спасатели тушат пожар в лесу у села Латали Местийского муниципалитета, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

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К этому времени пожар локализован, ситуация находится под контролем, населению ничего не угрожает.

В настоящее время горит нижний покров леса - кустарники и листья, что вызывает задымление.

Информация о пожаре поступила в Центр оперативного управления неотложной помощью "112" 18 октября. На место отправились три пожарно-спасательных отряда.

Несмотря на сложный рельеф, к очагам была подведена пожарная техника, и начались работы по тушению огня.

Поздно ночью на место выехали дополнительные бригады пожарных из Тбилиси и региона Имерети.

Какая площадь лесов пострадала от огня - не сообщается.