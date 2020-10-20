Суд присяжных в Грузии вынес вердикт по одному из резонансных дел

Обвиняемый в попытке убийства полковника запаса Додо Гугешашвили и убийстве ее сына приговорен к 20 годам лишения свободы

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Вынесен приговор по одному из резонансных в Грузии - суд присяжных признал обвиняемого в покушении на убийство полковника запаса ВС Грузии Додо Гугешашвили и убийстве ее сына виновным.

Убийство сына полковника запаса в Тбилиси раскрыто спустя два года>>

Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, говорится на сайте Тбилисского городского суда.

Нападение было совершено 7 февраля 2018 года. Неизвестный из огнестрельного оружия ранил 60-летнюю Додо Гугешашвили и убил ее 33-летнего сына в их же квартире в Тбилиси.

Обвиняемый был признан виновным в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, в покушении на умышленное убийство двух человек, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

"Дело касается вооруженного нападения на дом Додо Гугешашвили и ее сына 7 февраля 2018 года, в ходе которого обвиняемый произвел несколько выстрелов в направлении матери, а затем сына, нанеся им множественные опасные для жизни ранения. В результате полученных ран Григол Гугешашвили скончался на месте, а Додо Гугешашвили врачам удалось спасти", - говорится в заявлении.

Защита может обжаловать приговор в Тбилисском апелляционном суде в кассационном порядке, если для этого есть основания, установленные Уголовно-процессуальным кодексом.

Додо Гугешашвили является ветераном абхазской войны 1992-1993 годов и одной из сподвижниц лидера вооруженного формирования "Мхедриони" Джабы Иоселиани.