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Сейсмограф

В Грузии произошло землетрясение

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2220)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 располагался в 54 километрах от Тбилиси на глубине 11 километров

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 54 км от Тбилиси в селе Усеинкенди (регион Квемо Картли), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии

Подземные толчки были зафиксированы в 12:03 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия - страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2220)


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