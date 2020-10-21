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Крупный торговый центр Galleria Tbilisi в самом центре столицы Грузии

В ТЦ "Галерея Тбилиси" была объявлена эвакуация

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2221)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249764750/V-TTs-Galereya-Tbilisi-byla-obyavlena-evakuatsiya.html

Небольшое возгорание в одном из пищеблоков центра автоматически включило пожарную сигнализацию, после чего немедленно началась эвакуация людей

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В одном из крупнейших торговых центров столицы Грузии - "Галерее Тбилиси" ненадолго пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников.

Как рассказали в администрации ТЦ Sputnik Грузия, на четвертом этаже произошло небольшое возгорание, которое было ликвидировано за несколько минут.

"Буквально через десять минут все уже вернулись к работе. Возгорание произошло в одном из объектов питания, и система пожарной сигнализации сработала автоматически. Поэтому, как и происходит в таких случаях, мы всех эвакуировали. Сейчас все в порядке", - рассказали в администрации ТЦ.

Вызывать пожарных не пришлось - с огнем оперативно справилась техническая служба торгового центра.

Темы:
Происшествия в Грузии (2221)


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