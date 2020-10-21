В ТЦ "Галерея Тбилиси" была объявлена эвакуация

Небольшое возгорание в одном из пищеблоков центра автоматически включило пожарную сигнализацию, после чего немедленно началась эвакуация людей

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В одном из крупнейших торговых центров столицы Грузии - "Галерее Тбилиси" ненадолго пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников.

Как рассказали в администрации ТЦ Sputnik Грузия, на четвертом этаже произошло небольшое возгорание, которое было ликвидировано за несколько минут.

"Буквально через десять минут все уже вернулись к работе. Возгорание произошло в одном из объектов питания, и система пожарной сигнализации сработала автоматически. Поэтому, как и происходит в таких случаях, мы всех эвакуировали. Сейчас все в порядке", - рассказали в администрации ТЦ.

Вызывать пожарных не пришлось - с огнем оперативно справилась техническая служба торгового центра.