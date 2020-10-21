В ТЦ "Галерея Тбилиси" была объявлена эвакуация

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В одном из крупнейших торговых центров столицы Грузии - "Галерее Тбилиси" ненадолго пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников.
Как рассказали в администрации ТЦ Sputnik Грузия, на четвертом этаже произошло небольшое возгорание, которое было ликвидировано за несколько минут.
"Буквально через десять минут все уже вернулись к работе. Возгорание произошло в одном из объектов питания, и система пожарной сигнализации сработала автоматически. Поэтому, как и происходит в таких случаях, мы всех эвакуировали. Сейчас все в порядке", - рассказали в администрации ТЦ.
Вызывать пожарных не пришлось - с огнем оперативно справилась техническая служба торгового центра.