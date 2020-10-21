Премьер осудил трансляцию спецоперации в Зугдиди в прямом эфире

Георгий Гахария, в прошлом министр внутренних дел, заявил, что неправильно показывать в прямом эфире действия полиции и спецназа

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Трансляция спецоперации по освобождению заложников в прямом эфире недопустима, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопрос журналистов о ходе спецоперации в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).

О захвате заложников стало известно около двух часов дня. События разворачиваются в самом центре Зугдиди на улице Гамсахурдиа. По предварительным данным, в здании находятся около 30 человек. Преступник ворвался в зугдидский филиал Банка Грузии в разгар рабочего дня.

Очевидцы сообщают, что сразу после захвата здание удалось покинуть пожилой женщине. Затем он отпустил еще несколько стариков. Они рассказывают, что в руках у преступника граната, при захвате банка он выстрелил в воздух.

"В общем, когда ведется живая спецоперация, говорить об этом в прямом эфире и показывать это в прямом эфире - неправильно. Но если вы задаете мне вопрос, я отвечу, какая информация у меня на данный момент - это один человек, один преступник, который ворвался в филиал одного из банков", - сказал премьер.

Гахария выразил уверенность, что правоохранительные органы предпримут все для того, чтобы спецоперация прошла максимально эффективно.