МВД Грузии: в Зугдиди идет спецоперация по освобождению заложников

Министерство внутренних дел призывает телеканалы не вести прямую трансляцию с места событий, чтобы не ставить под угрозу жизнь заложников и сотрудников полиции

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сообщение о захвате заложников в одном из банков в Зугдиди поступило в 14:21 по местному времени, сообщает МВД Грузии.

Премьер осудил трансляцию спецоперации в Зугдиди в прямом эфире>>

Предположительно, преступник один и вооружен. Полиция мгновенного отреагировала и оцепила территорию вокруг места происшествия.

Началась операция по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия, отмечают в ведомстве.

"Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия. МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию и кадры, предоставленные сотрудниками спецназначения. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции", - говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям УК Грузии - «захват заложников», «разбой», «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

Министерство внутренних дел будет предоставлять информацию о ходе операции поэтапно.

В эти минуты в Зугдиди проходит спецоперация по освобождению заложников. По распространившейся информации, в здании остаются трое заложников.

Известно, что преступник вооружен гранатой и автоматом.