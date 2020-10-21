18:17 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Срочно:
Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Захват заложников в Зугдиди: преступник требует полмиллиона долларов

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
90602
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249767186.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249766663/Zakhvat-zalozhnikov-v-Zugdidi-prestupnik-trebuet-polmilliona-dollarov.html

Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. Преступник вооружен автоматом и гранатой

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. За освобождение заложников в банке в городе Зугдиди выдвинуто требование - полмиллиона долларов США, передал телеканал "Формула", который ссылается на одного из заложников, с которым удалось связаться по телефону.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Официального подтверждения этой информации нет. Так же, как и нет точных данных о числе преступников и количестве людей, захваченных в заложники.

Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. В заложниках 19 человек - сотрудники банка и клиенты.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасном месте - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом. 

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников.

Теги:
Зугдиди, Грузия, захват заложников


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Акция протеста в центре грузинской столицы Посигналь Бидзине! - видео
"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться