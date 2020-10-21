Захват заложников в Зугдиди: преступник требует полмиллиона долларов

Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. Преступник вооружен автоматом и гранатой

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. За освобождение заложников в банке в городе Зугдиди выдвинуто требование - полмиллиона долларов США, передал телеканал "Формула", который ссылается на одного из заложников, с которым удалось связаться по телефону.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Официального подтверждения этой информации нет. Так же, как и нет точных данных о числе преступников и количестве людей, захваченных в заложники.

Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. В заложниках 19 человек - сотрудники банка и клиенты.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасном месте - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом.

© Sputnik / STRINGER Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников.