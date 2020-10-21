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Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

"Вооружен до зубов" - заложник в Зугдиди рассказал о ситуации в банке

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Sputnik Грузия
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На выполнение своих требований преступник дал властям два часа

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Один из заложников в банке Зугдиди с позволения преступника связался с телекомпанией TV Pirveli. По его словам, он может сказать лишь то, что ему позволит захватчик.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 19 человек - сотрудники банка и клиенты.

"Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода", - сказал Ираклий Кварацхелия.

По его словам, на выполнение его требований преступник дает два часа.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасном месте - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом. 

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников.

Теги:
Зугдиди, Грузия, захват заложников


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