"Выстрелил и крикнул, что это ограбление"– сотрудница банка в Зугдиди рассказала о захвате

Преступник требует полмиллиона долларов и гарантии безопасного ухода с места происшествия. На выполнение своих требований он дал два часа

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Одна из сотрудниц зугдидского филиала "Банка Грузии" Анна Шония, которая находилась в здании банка в момент захвата, рассказала подробности происшествия.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 19 человек - сотрудники банка и клиенты.

"Я обслуживала одного из клиентов, когда вошел грабитель, он несколько раз выстрелил, насколько я помню из оружия, и крикнул, что это ограбление. Он просил, чтобы мы легли на пол, не помню, как я оказалась снаружи. Видимо, клиент меня вывел. Обслуживания ждало довольно много людей, но, насколько мне известно, пожилых граждан отпустили. Штат сотрудников – 58 человек. У одного был перерыв, я оказалась на улице и один кредитный офицер, о котором я знаю, что он снаружи", - сказала Анна Шония.

Преступник требует полмиллиона долларов и гарантии безопасного ухода с места происшествия. На выполнение своих требований он дал два часа.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасном месте - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.