Отпустили пожилых людей и беременную: что известно о заложниках в Зугдиди?

Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Захватчик банка в Зугдиди позволил уйти пожилым людям, а также беременной женщине, рассказал один из заложников Ираклий Кварацхелия, которому тот позволил связаться с телекомпанией TV Pirveli.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

По его словам, ему можно говорить только то, что ему разрешат. К этому времени в здании банка остаются 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасном месте - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди.

Преступник требует полмиллиона долларов и гарантии безопасного ухода с места происшествия. На выполнение своих требований он дал два часа - до 18:00 по тбилисскому времени.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников.