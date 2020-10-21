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Патрульная полиция

Время истекает: захватчик заложников в Зугдиди требует вертолет и полмиллиона

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
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Требования преступника: полмиллиона долларов, машина и вертолет и никаких попыток силового освобождения заложников

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Время для выполнения требований захватчика заложников в Зугдиди истекает, рассказал один из заложников Ираклий Кварацхелия, который связался с телекомпанией TV Pirveli с позволения преступника. По его словам, ему можно говорить только то, что позволит захватчик.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
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Звонивший говорит, что два часа назад те, кто захватил банк, озвучили свои требования, но ответ не получили. Теперь террорист держит в руках гранату и угрожает ее взорвать, если к 18:00 требования не будут выполнены. Это - полмиллиона долларов, машина и вертолет и никаких попыток силового освобождения заложников. 

Тем временем другой телеканал "Мтавари Архи" сообщил, что, по его данным, время, данное террористом, истекает к половине шестого. 

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасном месте - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом. 

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

 



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