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Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Банк Грузии: мы выполняем все указания МВД

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Темы:
Преступность в Грузии (1168)
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Sputnik Грузия
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Захвативший заложников террорист требует полмиллиона лари и вертолет, обещая освободить всех заложников

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Банк Грузии работает в координации с министерством внутренних дел страны, говорится в официальном заявлении банка в связи с захватом заложников в одном из его филиалов в Зугдиди, которое процитировал ряд грузинских телеканалов.

Патрульная полиция
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia
Время истекает: захватчик заложников в Зугдиди требует вертолет и полмиллиона

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 19 человек - сотрудники банка и клиенты. Похититель требует вертолет и полмиллиона долларов. Если в 18:00 его требования не будут выполнены, террорист грозит расправиться с заложниками

"Мы находимся в полной координации с министерством внутренних дел. Действуем в соответствии с их указаниями. Мы все сделаем в рамках наших возможностей, чтобы процесс завершился мирно", - сказано в заявлении Банка Грузии.

Ранее сообщалось, что части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания банка, полиция помогла им спуститься, все уже в безопасности - это сотрудники банка, которые были на третьем этаже, а заложники удерживаются на первом.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.

Темы:
Преступность в Грузии (1168)


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