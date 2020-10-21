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Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

"Никаких лайвов с места захвата!" - МВД Грузии предупредило журналистов

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Один из заложников с позволения захватчика связался с оппозиционными телеканалами и в прямом эфире показывал происходящее в банке

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Прямые эфиры с места захвата "Банка Грузии" в Зугдиди препятствуют работе правоохранителей, заявил представитель министерства внутренних дел на брифинге.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Ряд грузинских телеканалов ведут прямою трансляцию с места происшествия. Более того, один из заложников с позволения захватчика связался с оппозиционными телеканалами и в прямом эфире показывал происходящее в банке, озвучивая требования преступника.

"МВД делает максимум для того, чтобы здоровье и безопасность граждан, взятых в заложники, были максимально защищены и чтобы своевременно их освободить. К сожалению, были случаи, когда несколько медиасредств в прямом эфире включили преступника. Что прямо создает угрозу действиям правоохранительных структур и эффективности управления мероприятием. Исходя из этого, мы категорически требуем от медиасредств, в том числе и мобильных операторов, отключить, ограничить лайв-сигнал. В противном случае, государство оставляет за собой право использовать все законные рычаги", - сказал представитель МВД.

Патрульная полиция
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Он подчеркнул, что правоохранительные органы сделают все для того, чтобы этот тяжелый случай завершился мирно и была защищена безопасность каждого гражданина, члена общества и полицейского.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.



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