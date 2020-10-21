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Контроль качества мяса

В Грузии пресечена попытка ввоза более 400 килограммов просроченного мяса из Турции

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2222)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249767951/V-Gruzii-presechena-popytka-vvoza-bolee-400-kilogramm-prosrochennogo-myasa-iz-Turtsii.html

Мясные продукты, которые пытались ввезти в Грузию из Турции, не прошли фитосанитарный и ветеринарный контроль

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сотрудники таможенного департамента пресекли попытку ввоза мясных продуктов с истекшим сроком годности в Грузию через КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.

Инспекция проверяет качество мясных туш
photo : National Food Agency / FB
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Сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля таможенного департамента установили, что 432 килограмма смешанных мясных продуктов, ввезенных через таможенный пункт "Сарпи", просрочены. По информации Службы, продукция не отвечала требованиям грузинской импортной товарной операции и представляла угрозу для здоровья человека.

По закону, вся продукция подлежит уничтожению в целях предотвращения ввоза и распространения в стране продукции с карантинным риском.

Служба доходов Министерства финансов продолжает поддерживать строгий санитарно-карантинный контроль в морских портах, аэропортах и ​​зонах наземного контроля, открытых для международного сообщения.

Темы:
Происшествия в Грузии (2222)


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