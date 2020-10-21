19:31 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Срочно:
Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди

Полиция допрашивает человека, который привез террориста в Банк Грузии

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2224)
62501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249768810.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249768771/Politsiya-doprashivet-cheloveka-kotoryy-privez-terrorista-v-Bank-Gruzii.html

С водителем сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь узнать все, что ему известно о террористе

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полиция нашла водителя, который довез вооруженного террориста в филиал Банка Грузии в Зугдиди,  об этом заявил журналистам губернатор края Самегрело-Земо Сванети Малхаз Тория, сообщает телеканал Rustavi2.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
"Вооружен до зубов" - заложник в Зугдиди рассказал о ситуации в банке

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

"Этот человек - рядовой гражданин, который довез его (террориста) к банку, но не имеет никакого отношения к происшедшему. С ним сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, и следствие все детально установит", - заявила Тория.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Захвативший их человек вооружен автоматом и гранатой. Он в маске и военной форме. За освобождение заложников он требует 500 тысяч долларов и вертолет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2224)
Теги:
Зугдиди, Грузия, захват заложников


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Акция протеста в центре грузинской столицы Посигналь Бидзине! - видео
"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться