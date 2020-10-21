Полиция допрашивает человека, который привез террориста в Банк Грузии

С водителем сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь узнать все, что ему известно о террористе

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Полиция нашла водителя, который довез вооруженного террориста в филиал Банка Грузии в Зугдиди, об этом заявил журналистам губернатор края Самегрело-Земо Сванети Малхаз Тория, сообщает телеканал Rustavi2.

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

"Этот человек - рядовой гражданин, который довез его (террориста) к банку, но не имеет никакого отношения к происшедшему. С ним сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, и следствие все детально установит", - заявила Тория.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Захвативший их человек вооружен автоматом и гранатой. Он в маске и военной форме. За освобождение заложников он требует 500 тысяч долларов и вертолет.