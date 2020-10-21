Хартия журналистской этики Грузии призвала коллег к ответственности

Хартия журналистской этики Грузии призывает коллег понимать последствия, к которым могут привести предоставленные кадры и информация

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Хартия журналистской этики Грузии призвала работников СМИ с особой осторожностью освещать спецоперацию в Зугдиди, где захватили банк с заложниками.

Ряд грузинских телеканалов ведут прямою трансляцию с места происшествия. Более того, один из заложников с позволения захватчика связался с оппозиционными телеканалами и в прямом эфире показывал происходящее в банке, озвучивая требования преступника.

"В прямом эфире было показано передвижение полицейских, оружия, а также заложников, жизни которых угрожает опасность со стороны людей, ворвавшихся в банк. Мы очень хорошо понимаем, что общественный интерес к этому факту высок, но также важна и ответственность каждого журналиста и продюсера, когда дело касается жизней людей и связанных с этим рисков", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что важно, чтобы деятельность журналистов:

Не подвергала людей опасности;

Не мешала работе полиции;

Не сообщала преступникам важную информацию.

МВД Грузии все время, с момента захвата заложников, требует от телеканалов прекратить прямые видеотрансляции с места событий.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.