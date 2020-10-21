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Вахтанг Гомелаури

Глава МВД Грузии прибыл в Зугдиди

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2224)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249769133/Glava-MVD-Gruzii-pribyl-v-Zugdidi.html

Вахтанг Гомелаури встречается с представителями местных властей и правоохранительных органов и знакомится с деталями спецоперации

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прибыл в Зугдиди, где идет спецоперация по освобождению заложников, сообщает Первый канал.

Спецоперация по освобождению заложников в Зугдиди
© Sputnik / STRINGER
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Министр проводит встречу с представителями местных властей и правоохранительных органов – мэром Зугдиди Георгием Шенгелия, исполняющим обязанности поверенного в дела края Самегрело – Земо Сванети Малхазом Тория. На встрече присутствуют представители всех силовых структур.

По всей видимости, Гомелаури будет лично руководить спецоперацией.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Захвативший их человек вооружен автоматом и гранатой. Он в маске и военной форме. За освобождение заложников он требует 500 тысяч долларов и вертолет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2224)


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