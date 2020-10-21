Глава МВД Грузии прибыл в Зугдиди

Вахтанг Гомелаури встречается с представителями местных властей и правоохранительных органов и знакомится с деталями спецоперации

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прибыл в Зугдиди, где идет спецоперация по освобождению заложников, сообщает Первый канал.

Министр проводит встречу с представителями местных властей и правоохранительных органов – мэром Зугдиди Георгием Шенгелия, исполняющим обязанности поверенного в дела края Самегрело – Земо Сванети Малхазом Тория. На встрече присутствуют представители всех силовых структур.

По всей видимости, Гомелаури будет лично руководить спецоперацией.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Захвативший их человек вооружен автоматом и гранатой. Он в маске и военной форме. За освобождение заложников он требует 500 тысяч долларов и вертолет.