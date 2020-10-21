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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

"Это мародерство" - в "Грузинской мечте" оценили действия оппозиции в Зугдиди

photo: Parliament of Georgia / FB
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249769255/Eto-maroderstvo---v-Gruzinskoy-mechte-otsenili-deystviya-oppozitsii-v-Zugdidi.html

Ряд оппозиционных политиков обвинили власти в ухудшении криминогенной ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали политическим мародерством заявления представителей оппозиции относительно захвата заложников в банке в Зугдиди.

После сообщений о ЧП в Зугдиди лидер оппозиционной "Европейской Грузии" Гиги Угулава появился на месте происшествия и предложил обменять себя на заложников. Кроме того, ряд оппозиционеров обвинили власти в ухудшении криминогенной ситуации в стране

Захват заложников в Зугдиди - трансляция с места событий>>

"Конкретные оппозиционные силы попытались использовать событие в Зугдиди для написания себе политических очков. Это политическое мародерство, к чему мы привыкли", - заявил исполнительный секретарь и глава избирательного штаба партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге в среду.

Он также назвал тревожными и преступными действия СМИ, которые включили в прямой эфир заложника для озвучивания требований преступника.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты. По словам одного из заложников, он требует полмиллиона долларов, вертолет и возможность безопасно покинуть здание банка. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.



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