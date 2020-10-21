Захват банка в Зугдиди: еще двое заложников на свободе

Отмечается, что люди были отпущены в результате переговоров правоохранителей с преступником

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Из Банка Грузии в Зугдиди освобождены еще двое заложников, сообщает TV Pirveli со ссылкой на МВД.

Отмечается, что люди были отпущены в результате переговоров правоохранителей с преступником.

Вооруженный автоматом и гранатой мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. В заложниках 18 человек - сотрудники банка и клиенты.

На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ. Идет спецоперация по освобождению заложников. Правоохранители ведут переговоры с захватчиком.