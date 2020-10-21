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Патрульная полиция на одной из улиц столицы Грузии в новогоднюю ночь

Противостояние в Зугдиди: политика ударили по голове в прямом эфире

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201021/249769725/Protivostoyanie-v-Zugdidi-politika-udarili-po-golove-v-pryamom-efire.html

В настоящее время в центре Зугдиди проходит спецоперация по освобождению заложников

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В центре Зугдиди, где проходит спецоперация по освобождению заложников произошло противостояние.

Стычка произошла между кандидатом в мажоритарные депутаты от "Грузинского марша" Георгием Габедава и представителем оппозиционной партии "Европейская Грузия".

Габедава в голову ударили в тот момент, когда он давал интервью журналистам.

В настоящее время в центре Зугдиди проходит спецоперация по освобождению заложников. Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. В заложниках - сотрудники банка и клиенты. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ.



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