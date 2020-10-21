Противостояние в Зугдиди: политика ударили по голове в прямом эфире

В настоящее время в центре Зугдиди проходит спецоперация по освобождению заложников

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В центре Зугдиди, где проходит спецоперация по освобождению заложников произошло противостояние.

Стычка произошла между кандидатом в мажоритарные депутаты от "Грузинского марша" Георгием Габедава и представителем оппозиционной партии "Европейская Грузия".

Габедава в голову ударили в тот момент, когда он давал интервью журналистам.

В настоящее время в центре Зугдиди проходит спецоперация по освобождению заложников. Вооруженный мужчина в среду захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди. По предварительным данным, преступник вооружен автоматом и гранатой. В заложниках - сотрудники банка и клиенты. На месте мобилизованы зугдидская полиция и спецназ.